De jury heeft gesproken op het euthanasieproces, maar niet alle vragen zijn beantwoord

Eerst en vooral: belangrijke vragen over de euthanasiewet zelf. Tijdens de laatste pleidooien leek iedereen het er over eens te zijn: de wet is onvolledig. Hoe kan het dat er geen enkele strafbepaling in de wet staat? Wat betekent dat? Is een arts die de kleinste procedurefout heeft geschonden, neem nu het te laat indienen van het dossier bij de federale commissie, dan echt een gifmoordenaar? Waarom heeft de wetgever dit bij de totstandkoming van de wet in 2002 niet opgenomen? Of de voorbije 18 jaar? Het klopt in ieder geval niet dat ze er niet aan gedacht hebben, want de Raad van State had het hen nochtans zeer duidelijk geadviseerd, net om processen als dit te vermijden.