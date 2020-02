Twee doden bij botsing tussen twee vrachtwagens in De Pinte

"Er stond een vrachtwagen op de E17 in De Pinte stil op de pechstrook. Die werd aangereden door een vrachtwagen die geladen was met verschillende onderdelen", legt Geert Allemeersch uit van de federale wegpolitie. "Er zijn 3 mensen betrokken bij het ongeval. In het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte zaten 2 personen. De passagier daarvan is overleden en de bestuurder is in shock. In het stilstaande voertuig zat alleen de bestuurder, en die raakte zwaargewond." Die laatste is intussen ook overleden aan zijn verwondingen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarna worden de voertuigen getakeld en kan de weg weer vrijgemaakt worden. Er is wel voor gezorgd dat het verkeer door kan op de linkerrijstrook, maar er is wel grote verkeershinder, met een hele lange file. De hinder kan zeker tot 20 uur vanavond duren.