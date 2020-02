Dodentol coronavirus stijgt tot 213, bijna 10.000 besmettingen nu

Scholen en bedrijven blijven intussen gesloten in China. De vakantieperiode naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar liep normaal gezien op zijn einde, maar werd uiteindelijk verlengd om te vermijden dat grote groepen mensen samen zouden komen en het virus op die manier verder zouden verspreiden. Heel wat fabrieken, waaronder die van autoconstructeurs zoals BMW, Volvo en Volkswagen, legden hun productie stil.

Verschillende landen zoals Japan, Australië, de Verenigde Staten en Frankrijk gingen al over tot de evacuatie van hun landgenoten die in Wuhan vast waren komen te zitten. Zo steeg in Wuhan in de nacht van donderdag op vrijdag kort na middernacht Belgische tijd nog een vliegtuig met zo'n 200 Fransen aan boord op. Verwacht wordt dat heel wat andere landen dat voorbeeld nog zullen volgen. Onder meer Groot-Brittannië, Duitsland en België hebben plannen in die richting.