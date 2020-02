Euromillions ziet er vanaf morgen iets anders uit

Euromillions, het trekkingsspel van de nationale loterij in verschillende Europese landen, zal er vanaf morgen anders uitzien. Onder meer het logo en de spelformulieren krijgen een nieuwe lay-out maar ook de spelregels veranderen. Daardoor is er sneller kans om de jackpot van 100 miljoen euro te winnen en zullen er per jaar 3 in plaats van 2 uitzonderlijke jackpots van minstens 130 miljoen euro zijn.