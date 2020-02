Evacuatievlucht uit Wuhan met 12 Belgen landt zondagavond in Melsbroek

De 12 - 9 met Belgische nationaliteit en 3 naasten - zullen in quarantaine worden geplaatst in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. De andere 41 gerepatrieerden - 23 Nederlanders, 11 Denen, 5 Tsjechen en 2 Slovaken - zullen naar hun landen van herkomst overgebracht worden.

De repatriëringsvlucht uit Wuhan landt eerst in Istres, in de buurt van de Zuid-Franse stad Marseille, waar de Franse passagiers opgevangen worden. Daarna vliegt het toestel door naar Melsbroek.

Minister De Block benadrukt dat het gaat om mensen die geen ziekteverschijnselen vertonen. Mochten er toch mensen ziek worden, zullen die geïsoleerd worden van de groep.

Het coronavirus is minder gevaarlijk dan de gewone seizoensgriep, maar voor wie zich toch zorgen maakt, heeft de overheid een website met alle mogelijke informatie gelanceerd.