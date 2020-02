Financiële schade na cyberaanval Picanol blijkt beperkt, bedrijf heeft ook géén losgeld betaald

De financiële schade na de cyberaanval bij weefmachineproducent Picanol blijft beperkt. Volgens het bedrijf blijven de kosten onder de 1 miljoen euro. Dat geld hebben ze vooral gebruikt om experts in te schakelen om de computersystemen te herstellen. Woordvoerder Frederic Dryhoel: "Eén miljoen euro blijft veel geld, zeker omdat we daar als bedrijf niet direct voordeel uit halen. We hadden dat liever niet betaald, maar het bedrag zal weinig invloed hebben op onze resultaten op het einde van het jaar."

Achterstand wordt weggewerkt

Zo'n twee weken geleden werd Picanol het slachtoffer van hackers. Ze blokkeerden het computersysteem waarop het bedrijf draait en eisten losgeld. Het bedrijf is niet op die vraag ingegaan. De productie lag wel een aantal dagen stil. Maar ondertussen loopt alles weer normaal en de verloren productiedagen zullen in de volgende weken en maanden ingehaald worden.