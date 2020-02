Minister Muylle start bewustmakingscampagne over frauduleuze incassobureaus 

U bent misschien ook al gebeld door een frauduleus incassobureau. Op een onverwacht moment bellen ze u op met de boodschap dat u een reis besteld zou hebben, reischeques of waardebonnen. U hebt die nooit betaald en daarom werden zij als incassobureau gecontacteerd om het geld van u te innen. De telefoontjes gebeuren op een dreigende toon, zeker als u weigert te betalen of extra vragen stelt over wie ze precies zijn. Op het einde van het gesprek wordt er vaak gedreigd met een deurwaarder.

Op die manier kreeg ook Linda uit Borgerhout telefoon. Ze getuigde in "De inspecteur": "Het was een ochtend, redelijk druk en plots ging de telefoon over. Ze spraken over een mail uit 2018 die ik geopend zou hebben en daarmee de toestemming zou hebben gegeven voor een reis naar Turkije. Maar ik weet van geen reis en ben nog nooit in Turkije geweest. Ik bleef maar vragen wie die dame aan de lijn precies was en voor welk kantoor ze werkte, maar hoe vaker ik die vraag stelde hoe agressiever de toon werd. Het gesprek heeft wel tien minuten geduurd omdat ze bleef dreigen een deurwaarder te sturen. Ik betaal niet, heb ik gezegd en toen heeft ze de telefoon dicht gegooid. Oplichters zijn het!"



Ook Hugo Sigal (van het zangduo Nicole en Hugo) reageerde in de uitzending. "Wij zijn ook een tijd geleden gebeld door zo'n agressieve dame die beweerde dat wij een reis besteld hadden die wij niet betaald hadden. We zijn er niet op ingegaan. Ik had eigenlijk meer uitleg moeten vragen, maar ik was zo verbouwereerd."

Klachten stijgen enorm

Niet enkel "De inspecteur" merkt dat dit probleem zeer groot is. Ook het fraudemeldpunt van de overheid ziet de voorbije twee jaar een enorme stijging van het aantal klachten over frauduleuze incassobureaus. Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V): "De voorbije twee jaar zijn deze klachten gestegen van één per dag naar maar liefst vier per dag. Als ik het verhaal van Linda hoor, is dat heel herkenbaar. Via een mail of telefoon proberen ze je eerst een soort proefpakket te versturen, uiteindelijk komt er toch een onverwachte rekening en de volgende stap is dan dat dreigende incassobureau. Ik snap dan ook dat mensen onzeker zijn na zo'n telefoontje en misschien wel beginnen twijfelen aan zichzelf."

Daarom start de minister met een bewustmakingscampagne op verschillende kanalen. "Omdat de mensen hun rechten moeten kennen en op de hoogte moeten zijn van deze fraudetechnieken. We raden mensen aan zo veel mogelijk informatie te vragen tijdens het telefoongesprek en een klacht in te dienen bij het fraudemeldpunt van de overheid en de politie. Op basis van de klachten die wij krijgen, krijgen wij ook een zicht op hun manier van werken, want die verandert ook constant."

Hoe handel ik?

Krijg je telefoon van een incassobureau, dan houd u best rekening met deze tips:

Kijk allereerst na of u het bedrijf kent en of u bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt. Als u twijfelt kunt u nagaan of het incassobureau ingeschreven is bij de FOD Economie want om te werken in België moeten zij zich verplicht inschrijven bij de KBO. De FOD Economie heeft ook een lijst van frauduleuze incassobureaus die u hier kunt vinden.

Hebt u te maken met een frauduleus incassobureau, dan hangt u de telefoon op wanneer het incassobureau u blijft lastigvallen. Indien u e-mails of brieven ontvangt, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin u al uw argumenten aanhaalt.

Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij u thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat u niet onder druk zetten.

Moeilijk te bestrijden

Vandaag werkt de Economische Inspectie al samen met kredietmaatschappijen, telecomproviders en parket om nummers, websites en mailadressen op te sporen en te blokkeren. Een moeilijke strijd als u weet dat heel wat van die fraudeurs opereren van buiten de EU en constant van naam en nummers veranderen. "We moeten als overheid streng blijven optreden tegen deze fraudeurs, maar als ze te maken krijgen met goed ingelichte burgers, dan denk ik dat hun wanpraktijken ook zullen afnemen", voegt de minister er nog aan toe.