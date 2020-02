Gent trekt 2,5 miljoen euro uit om Watersportbaan uit te baggeren

De roeiclubs melden al enkele jaren dat er een probleem is met de diepgang van de Watersportbaan, die is aangelegd in 1954 en is een van de meest bezochte openluchtaccommodaties van Gent. Door de ondiepe zones riskeert Gent dat bepaalde wedstrijden niet meer worden toegewezen aan de stad. Ook de pontons en aankomsttoren hebben een opknapbeurt nodig.

Met 76 meter breed is de waterbaan geschikt als 5-baans roeibaan. De gemiddelde diepte van de Watersportbaan zit nu rond de 1,65 à 1,70 meter. Eén uiterste baan, die langs de Noorderlaan, wordt vandaag gebruikt als opvaarbaan. Maar de andere baan (langs de Zuiderlaan) is ook een wedstrijdbaan, die prioritair aangepakt moet worden. Boten glijden er iets trager over het water en de slag van de roeiriemen kan verstoord worden door een obstakel op de ondiepe bodem. Het is wel de bedoeling om de volledige baan te baggeren.

Wanneer de werken beginnen, is nog niet duidelijk, maar het stadsbestuur hoopt dat dit nog tijdens deze legislatuur kan.