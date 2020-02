Grey Day 2020 valt op 5 februari: met onze eigen groene energie houden we het 35 dagen vol

Maar er is meer: we hebben ook de groei bekeken. En die is vertraagd. In 2018 maakten we amper 0,3% meer hernieuwbare energie dan in 2017. Daarmee houden we het dus een klein dagje langer vol dan vorig jaar.

Die vooruitgang is kleiner dan het jaar daarvoor, en veel te klein om de doelstelling van 2020 te halen, wanneer we - in de ideale wereld - aan 13 procent moeten zitten. Maar er is hoop: in 2019 zouden de Belgische windmolenparken 37 procent méér stroom hebben opgeleverd dan in 2018, wat de score een positieve impuls kan geven. Maar hoe zich dat zal vertalen in de cijfers voor de Grey Day, valt nog af te wachten. Daarvoor spelen nog veel andere factoren mee, zoals ons totale energieverbruik, de isolatie van onze gebouwen, de vergroening van ons wagenpark enz.