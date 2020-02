"Ik dacht dat vrouwen boos zouden zijn op "Sexy bitch", maar ze reageerden juist erg enthousiast"

"De bezwaren die ik had, waren de reden dat ik besliste in de definitieve versie de zin "I’m tryna find the words to describe this girl without being disrespectful" toe te voegen, alvorens over te schakelen naar het ritmische gedeelte dat voortdurend herhaald wordt, "Damn, you’re a sexy bitch". Akon reageerde met: "David, jongen, jij begrijpt niets van vrouwen. Je zal wel zien wat er gaat gebeuren."" (Huffington Post)

"Hij had meer dan gelijk, want weet je wat er gebeurd is? Na optredens, als ik dit lied gespeeld had, begonnen vrouwen me hun bh’s en dergelijke op te sturen. Dat was te gek voor woorden. Terwijl ik dacht dat ze erg boos zouden reageren, lokte het nummer juist de tegenovergestelde reactie uit." (Huffington Post) Muziekwebsite Billboard omschreef de titel nochtans als "dubieus, aanvechtbaar".