Waarom het euthanasieproces nog lang zal nazinderen

Toch vraagt ze zich af of dat ook allemaal in de wet moet worden verankerd. "Dat geeft de indruk dat er dingen moeten worden afgevinkt. Maar zo werkt het niet, hé. De inhoud is belangrijk. Het is bijvoorbeeld van belang dat er genoeg tijd is (tussen de eerste schriftelijke vraag tot euthanasie en de uitvoering, red.). Die maand die in de wet staat, is eigenlijk te weinig. Maar moeten we daar 6 maanden van maken? Of een jaar? En vanaf wanneer moet je beginnen te tellen? Want vóór een patiënt die eerste brief schrijft, is er al heel wat tijd voorbijgegaan."