Een ticket voor de nachttrein naar Wenen voor 29,90 euro: is dat écht mogelijk?

De Inspecteur reed op 20 januari 2020 mee met de allereerste nachttrein van Brussel naar Wenen. De reis zelf was een positieve ervaring. Maar na de rit komt er kritiek: want de prijzen waarmee de ÖBB reclame maakt, blijken in de realiteit moeilijk of zelfs niet te vinden.

Vanaf 29,90 euro?

De ÖBB maakt reclame voor de nachttrein met prijzen vanaf 29,90. Voor die prijs kan je een plek boeken in de Sitzwagen. Dat is een rijtuig met gewone zetels. Er zijn volgens de reclame ook goedkope ligplaatsen beschikbaar op de Nightjet. Die starten vanaf 49,90 euro. Voor die prijs kan je dus een ligplaats reserveren in een couchette voor zes personen. De echte slaapplaatsen starten vanaf 89,90 euro.

Maar veel luisteraars van De Inspecteur reageren ontgoocheld. Ze hebben al op verschillende data en verschillende websites gekeken en de conclusie is duidelijk: de goedkope tickets zijn nergens te vinden.

Is er bedrog in het spel?

Nee, die stuntprijzen bestaan wel echt, maar het zijn niet de standaardprijzen.

Het zijn promotarieven en die zijn niet altijd beschikbaar. En daar is ook niks mis mee. "Een bedrijf mag prijzen afficheren die niet altijd beschikbaar zijn. Zolang het maar kan aantonen dat de prijzen bestaan hebben", aldus de FOD Economie. "We controleren ook of die prijs ooit bestaan heeft. Het bedrag moet dus niet uit de lucht gegrepen zijn." Het is wel niet duidelijk hoelang het geleden mag zijn dat de spotprijs beschikbaar was.

De tactiek die de ÖBB toepast is trouwens gelijkaardig aan die van hotelketens en luchtvaartmaatschappijen. Die maken ook reclame met prijzen vanaf x-aantal euro.

Vroeg boeken is grootste garantie op voordelige tickets

De ÖBB bevestigt dat de goedkoopste prijzen op dit moment niet meer beschikbaar zijn voor de nachttrein tussen Brussel en Wenen. "De verkoop loopt erg goed. Er is veel vraag naar tickets en dus liggen de prijzen hoger." Maar de spoorwegmaatschappij benadrukt dat er later dit voorjaar wel nog goedkopere tickets in de aanbieding zijn. "Voor eind mei en juni zijn er nog dagen waarop je goedkoper kan boeken."

De Inspecteur heeft wel een aantal tips om goedkopere tickets te vinden:

Boek ruim op voorhand: probeer zeker drie maanden op voorhand tickets te reserveren.

Pin je niet vast op één vertrekdatum, houd meerdere vertrekdata in je achterhoofd en beslis op basis van de goedkoopste reisdatum.

Een zitplaats is verrassend genoeg niet altijd de goedkoopste optie; de Inspecteur vond een datum waarop het goedkoper is om te liggen dan om te zitten.

Het is niet omdat je later dit voorjaar minder voor een ticket betaalt dat je sowieso de startersprijs vindt van 29,90 euro voor een zitplaats en 49,90 euro voor een ligplaats.

Ook kritiek op internationale website nmbs

Na de reportage over de nachttrein komt er ook veel kritiek op de website b-europe, de website van de NMBS, waar je internationale treinreizen kan boeken.

Geert reageert bij De Inspecteur dat hij verschillende keren probeert om een ligplaats te reserveren in een compartiment voor vier personen in plaats van één voor zes personen. Maar hij vindt die mogelijkheid nergens terug. Luc vindt dat de spoorwegen nog veel kunnen leren van luchtvaart­maatschappijen als het aankomt op overzichtelijke websites. En Tine vindt het frustrerend dat je geen tabel kan bekijken waar de prijzen voor verschillende vertrekdata netjes op een rij staan.

De NMBS geeft toe dat het niet altijd duidelijk is hoe je tickets moet bestellen. "We zijn als NMBS niet meer dan een doorverkoper van tickets. We werken voor de verkoop samen met verschillende Europese spoorweg­maatschappijen. We zijn dus ook van die verschillende partijen afhankelijk voor de doorstroming van informatie over de ticketprijzen."

Maar de NMBS beseft tegelijkertijd dat het verschil in doorstroming geen excuus mag zijn. "Er is een aparte module om tickets te bestellen voor de Nightjet naar Wenen. Maar die pagina is nog niet voor iedereen even duidelijk. Ook wij kregen na de lancering van de nachttrein kritiek dat het eenvoudiger moet worden om tickets te bestellen. We gaan er werk van maken."