James Corden na "grootste oplichting ooit in de tv-wereld": "Fake news!"

Woensdag reageerde Corden in zijn "The late late show", zij het op zijn eigen gekende stijl, met een kwinkslag dus: "Recent ben ik het slachtoffer van een schandaal geworden. Er zijn echt wel serieuze beschuldigingen in mijn richting in de media geuit. Ik wil die geruchten de kop indrukken, want ze zijn niet waar. Natuurlijk heb ik het hier over die mensen die beweren dat ik niet zelf met de auto rij tijdens de ‘Carpool Karaoke’. Ik haat wat ik nu ga zeggen, maar dat is 'fake news'!"

"Ik wil hier enkel bevestigen dat ik wel degelijk zelf met de auto rij, behalve wanneer we iets doen waarvan we denken dat het niet veilig is. Zoals een dansbeweging of als we onze kleren uitwisselen of als ik gedronken heb. Bij Justin Bieber lag het gewoon aan het feit dat ik voortdurend verdwaalde in zijn mooie ogen."