Carl Plasschaert roeide solo Atlantische Oceaan over: is het alleen (nog) moeilijker en welke valkuilen zijn er zoal?

Plasschaert (41) bereikte Antigua na 50 dagen, 6 uur en 19 minuten. Hij eindigt daarmee tweede in de solo-categorie, achter de Brit Marcus Beale die het in 48 dagen, 21 uur en 51 minuten deed. De Atlantic Challenge is een van de zwaarste roei-uitdagingen ter wereld. Deelnemers kunnen er alleen, in duo of met drie, vier of vijf de Atlantische Oceaan oversteken.

Een tiental dagen geleden bereikten de Gentse broers Damien en Bernard Van Durme al de aankomst in de categorie duo's, maar Plasschaert deed het dus helemaal alleen en dat maakte de uitdaging toch heel anders, vertelt hij in een gesprek met onze redactie. Wij pikten er vijf aspecten uit: het fysieke aspect, het eten, de mentale uitdaging, de gevaren en het technische: "Ik had de "luxe" om telkens aan één stuk te kunnen slapen."