Advocaat Keuleneer die eerder moest terugstappen uit proces: "Euthanasie wordt nu iets vanzelfsprekends"

Fernand Keuleneer is een van de advocaten die de familie - de zussen en de broer - van Tine Nys vertegenwoordigde tijdens het proces. Vorige week donderdag moest hij een stap terugzetten omdat bleek dat hij zelf in de commissie had gezeten die de euthanasie had goedgekeurd. Keuleneer werd vervangen door de advocaat die de ouders van Tine Nys al vertegenwoordigde.