Koning Boudewijnstichting koopt oudst bewaarde saxofoon

Het instrument dateert van 1846, het jaar waarin Adophe Sax een brevet kreeg voor zijn saxofoon.



Adolphe Sax begon zijn carrière als instrumentenbouwer met klarinetten, in het atelier van zijn vader in Brussel, waarheen het gezin was verhuisd vanuit Dinant, kort na de geboorte van Adolphe. Al snel begon Adolphe de klarinet te vernieuwen, wat leidde tot zijn eerste patent. Hij verwierf snel een reputatie als instrumentenbouwer en vestigde zich in Parijs, waar hij in 1843 een firma onder zijn naam oprichtte die hout- en koperinstrumenten maakte. Voortbouwend op de verbeterde klarinet ontstonden de saxhoorn en vervolgens de saxofoon.

Op de ontwerptekeningen bij de patentaanvraag voor de saxofoon zijn overigens enkel de baritonsax in mi bemol en de bassaxofoon in ut helemaal in detail uitgewerkt – de andere types zijn louter geschetst.

In het instrument dat nu aangekocht werd, staan "Saxophone baryton en mi b breveté, Adolphe Sax à Paris" en het nummer 2686 gegraveerd.