In veel middelbare scholen vieren de leerlingen van het zesde jaar Chrysostomos, ook wel het 100-dagenfeest genoemd. Het is de dag waarop hun allerlaatste 100 schooldagen in het secundair aanbreken. Zij mogen de schoolregels dan 24 uur lang opzij zetten. Om te zien hoe dat er aan toe gaat, trok de journaalploeg naar het Heilig Hartinstituut in Leuven.