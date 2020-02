Leraar die vierjarig kind aangerand zou hebben vrij onder voorwaarden: ook nieuwe klachten ingediend

De twintiger werd twee weken geleden opgepakt op een school in Mechelen, waar hij tijdelijk aan de slag was. De ouders van het meisje waren namelijk naar de politie gestapt nadat het meisje thuis had verteld wat er gebeurd was. Daarnaast zouden speurders tijdens huiszoekingen ook kinderporno op zijn laptop gevonden hebben. Daarop besliste de onderzoeksrechter om de man aan te houden.

De school heeft in een brief aan de ouders laten weten dat de man onmiddellijk werd ontslagen. Daarnaast had de school ook een oproep gedaan naar andere mogelijke slachtoffers.