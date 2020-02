Het is gebeurd: het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten - herbeleef de liveblog

De premier sprak ook verzoenende taal tegenover de Europese Unie: "We willen niet geringschattend doen over onze Europese vrienden, we willen dat dit het begin wordt van een nieuw tijdperk van vriendschappelijke samenwerking tussen de EU een energiek Groot-Brittannië."

"We kunnen van deze kans een geweldig succes maken. Wat de moeilijkheden in de toekomst ook mogen zijn, ik weet dat we zullen slagen", besloot Johnson.