Maak kennis met de crew van de A400M, het nieuwe transportvliegtuig van het Belgische leger

De nieuwe vrachttoestellen zijn in niets te vergelijken met de oude C-130-toestellen. "Dit toestel kan anderhalf keer zoveel meenemen, en vliegt sneller en verder dan de C-130. Het is volledig geautomatiseerd en voldoet aan de hedendaagse en toekomstige standaarden", aldus Josse, piloot.



Volgens Bart, die verantwoordelijk is voor de cargo, kan dit toestel nu ook de nieuwe generatie zwaardere pantser­voertuigen vervoeren, maar ook meer militairen. "Het is veel multifunctioneler. Het kan combinaties van gewonden, para's, pantservoertuigen, kranen en vrachtwagens vervoeren, maar evengoed een helikopter", zegt Bart.



"Voor ons is het een eer om dit als eerste te mogen doen, hier in Brize Norton bij de RAF. We leggen de lat voor onszelf zo hoog mogelijk. Moet wel, want wij zullen de andere Belgen gaan opleiden. Dat we elk ook al een jarenlange ervaring hebben met de C-130 helpt ons daarbij. Zo weten we hoe er gewerkt wordt bij ons", zegt Josse.