Nationaal Park Hoge Kempen is vandaag dubbel zo groot geworden

Het Nationaal Park Hoge Kempen mag dan wel dubbel zo groot geworden zijn, het is ook de bedoeling dat het de komende 20 jaar dubbel zo mooi en dubbel zo sterk wordt. "Dat is veel moeilijker dan een lijn op een kaart tekenen", zegt projectleider Johan Van Den Bosch. "Zo komen er toegangspoorten bij aan de commanderij in Gruitrode, 't Eilandje in Maaseik en het Thorpark in Genk. Daar moet ook echt infrastructuur bij komen om bezoekers te ontvangen. Maar er komt ook extra bos, vooral in de rand van het Nationaal Park."