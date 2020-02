Steeds meer landen evacueren burgers uit Wuhan, één Franse geëvacueerde met "symptomen coronavirus" naar ziekenhuis

Ook in Zweden is vandaag een besmetting vastgesteld. De patiënt is een vrouw die een week geleden terugkeerde uit de omgeving van Wuhan.

En ook Spanje heeft nu een eerste patiënt die besmet is. Hij woont op La Gomera, het kleinste eiland van de Canarische eilanden. De man was in contact gekomen met een Duitse man die besmet was met het virus.