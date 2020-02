Universiteit Antwerpen legt "De Nachtwacht" onder de scanner

De voorbije dagen waren wetenschappers van de onderzoeksgroep AXES (Antwerp X-ray analysis, Electrochemistry and Speciation) van UAntwerpen aan de slag in de glazen ruimte. Met hun unieke MA-XRPD-scanner (Macro Röntgen Poeder Diffractie) bestuderen ze het meesterwerk met de hulp van röntgenstralen.

“De stralen vallen in op de kristalstructuur van de pigmenten in het schilderij”, legt onderzoeker Geert Van der Snickt uit. “De stralen worden afgebogen en teruggekaatst, wat resulteert in een uniek patroon, dat karakteristiek is voor een kristal. Zo wordt het mogelijk om, zonder het schilderij aan te raken, de kristallijne pigmenten in "De Nachtwacht" te identificeren. De scanner, een uniek prototype, verschaft ook belangrijke informatie over de conditie van de verflagen, meer bepaald over de zogenaamde degradatieproducten. Die vormen zich in de loop van de tijd door chemische reacties in de verf.”