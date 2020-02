Paddenoverzet begonnen in Schilde: "Dit is uitzonderlijk vroeg"

Er komen nu al padden en kikkers uit hun winterslaap! Dat is twee weken vroeger dan vorig jaar. "Uitzonderlijk vroeg", zegt Lode Rubberecht van Natuurpunt Schilde, "normaal vragen we pas om de paddenschermen klaar te zetten tegen 16 februari."

In Schilde houden vrijwilligers zich klaar om de dieren over te zetten. "Zeker dit weekend verwachten we dat het druk wordt", zegt Rubberecht nog. "Het wordt zacht en regenachtig,daar houden padden en kikkers van."

7.000 amfibieën

Elk jaar zetten vrijwilligers in Schilde op één maand tijd zo'n 7.000 amfibieën over. Als de dieren uit hun winterslaap komen, trekken ze naar water om te paren. De eerste pad werd gisteren overgezet.