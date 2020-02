"Parasite" is beste film volgens Belgische filmcritici

Ook volgens onze-filmjournalist Ward Verrijcken was "Parasite" de beste film van 2019: "Dit is bijtende, maatschappijkritische cinema, die waarschuwt voor de gevaren van al te grote sociale verschillen, door de Koreaanse grootmeester Bong Joon-ho, verpakt in waanzinnig entertainment."



De film won vorig jaar de Gouden Palm in Cannes en is een van de favorieten bij de Oscars. "Parasite" is genomineerd in de categorie internationale film, maar kon in totaal 6 nominaties in de wacht slepen, waaronder ook in de belangrijkste categorieën beste regisseur en beste film.