Te soepel, of net te streng? Lees hier de standpunten van alle partijen over de euthanasiewet 

Een heel ander geluid bij Open VLD. Zij dienden in november nog een wetsvoorstel in om euthanasie (via een wilsverklaring) mogelijk te maken voor mensen in een vergevorderd stadium van dementie. De partij wil ook een wettelijk kader uitwerken voor euthanasie bij mensen die hun leven “af” of “voltooid” vinden. Voorlopig is Open VLD de enige partij die dat voorstelt.

Anderzijds willen de liberalen de euthanasiewetgeving wel “verduidelijken”, zodat artsen meer “zekerheid” hebben als ze met euthanasie in aanraking komen. Voor voorzitster Rutten hoeft dat niet via een aanpassing van de wet, maar kan dat ook met “een protocol”. “Sommigen grijpen de nood om verduidelijking aan om drempels in te bouwen en hun conservatieve agenda op te leggen. Dat wil ik niet, daar ben ik heel duidelijk in”, zegt Rutten.