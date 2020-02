Krijgt president Trump Iowa op zijn hand? "Hij mag dan wel onbeleefd zijn, hij is een mens, dat is het mooie"

Impeachment of niet, de Trumpkiezers in de Amerikaanse staat Iowa twijfelen niet. Volgens de campagneleider van de president heeft het proces tegen Trump zelfs geen enkel negatief effect. "Alles loopt fantastisch", klinkt het. De president kan grof zijn, is dat dan geen probleem, polst Amerikawatcher Björn Soenens bij de Trumpfans op de meeting in Des Moines. "We zijn allemaal wel eens onbeleefd", is de reactie, "maar hij is een mens, dat is het mooie eraan".