StuBru-presentator Stijn Van de Voorde doet boekje open over zijn rock 'n roll-helden

Rock-'n-roll bestaat bijna 70 jaar. Voor muziekkenner en StuBru-presentator Stijn Van de Voorde is dat hoog tijd om het "interessantste genre dat er bestaat" onder de loep te nemen. Veel van die rock-iconen heeft hij ook zelf ontmoet, en die gesprekken laat hij de revue passeren in een nieuwe muzikale voorstelling. Hij beaamt het cliché dat sex en drugs met rock 'n roll verbindt, "maar er is ook nog zoveel meer." De journaalploeg trok naar de première in De Vooruit in Gent.