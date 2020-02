Tele-Onthaal kreeg voorbije twee weken dubbel zoveel oproepen over euthanasie

Tele-Onthaal benadrukt dat alle medewerkers opgeleid zijn om een luisterend oor te bieden aan mensen die vragen hebben of nood hebben aan een gesprek. "Het is zo dat we geen informatie geven over euthanasie. Ook niet over wat juridisch mogelijk is. We verwijzen mensen met concrete vragen door naar de juiste betrokken diensten. Wij willen in de eerste plaats mensen de kans geven om over hun twijfels, vragen en gedachten te praten. Dat is vaak een belangrijke eerste stap."