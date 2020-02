Verrassing: Koen Geens (CD&V) wordt koninklijk opdrachthouder, taak van informateurs Coens en Bouchez is beëindigd

Hoewel hij nog maar pas informateur af is, lijkt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez alle Twitter-zeilen bij te zetten om te vermijden dat het beeld zou ontstaan dat hij en Joachim Coens als informateur mislukt zouden zijn. "Mislukking? Tiens, wat is de rol van een informatieopdracht? Toelaten om de juiste puzzelstukken te verzamelen en de slechte pistes te verwijderen. Dat is gebeurd. Niet oordelen voor je weet wat er speelt", reageerde hij op tweets in die zin.

Over de aanstelling van Geens twittert hij onder meer dat "dit wil zeggen dat CD&V haar dilemma moet uitklaren". Daarmee bedoelt hij dat CD&V nu kleur moet bekennen: vastgeklonken blijven aan de N-VA of niet. Volgens Bouchez is Geens zelfs "preformateur zonder dat zo te zeggen".