Voetpadenplan Wichelen werpt zijn vruchten af

Tijdens de Burgemeestersmarathon van Radio 2 in 2019 beloofde burgemeester van Wichelen Kenneth Taylor (Open VLD) om de slechte voetpaden aan te pakken. In september voegde hij de daad bij het woord en werd de app ‘Finito’ gelanceerd. Via de app kunnen inwoners laten weten waar een voetpad in slechte staat is. Tot op de dag van vandaag wordt de app druk gebruikt.

Veel meldingen

“We krijgen heel veel meldingen”, vertelt burgmeester Kenneth Taylor. “We hebben die allemaal opgelijst en we hebben er al heel veel aangepakt. Wij communiceren over de herstellingen via Instagram en onze andere kanalen. We krijgen daar heel positieve reacties op, want zo merken de mensen dat de meldingen ook opgevolgd worden.

1 miljoen euro

“Sommige voetpaden hebben echt grondige herstellingen nodig”, gaat Kenneth Taylor verder. “Soms moeten we bijna volledige wijken heraanleggen. Daarom hebben we in ons meerjarenplan 1 miljoen euro extra voorzien voor het herstel van voetpaden.”

Trajectcontrole

“Vorig jaar hebben we ook gezegd dat we aan de verkeersveiligheid in het algemeen willen werken”, zegt Kenneth Taylor nog. “We zijn onder andere aan het bekijken of we een trajectcontrole kunnen invoeren op de gewestwegen langs de scholen. Daarvoor hebben we een overleg gehad met Agentschap Wegen en Verkeer. We wachten nog op antwoord of dat effectief doorgevoerd kan worden. In de tussentijd hebben we voor één van de twee scholen die langs de gewestweg ligt al wel een nieuwe locatie gevonden.”