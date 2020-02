Voor het eerst in 50 jaar een nieuwe Belgische bank: NewB krijgt een banklicentie

Na de opvallende affichecampagne waarmee NewB eind vorig jaar 35 miljoen euro ophaalde, mag de coöperatieve nu ook echt van start gaan als bank. De Europese Centrale Bank heeft beslist dat het nieuwe initiatief voldoet aan de voorwaarden om bankactiviteiten op te starten.

“Dat betekent dat we de komende maanden kunnen verderwerken aan het opzetten van ons informaticaplatform en dat we een aantal dingen kunnen doen waarvoor we eerst een licentie moesten krijgen, zoals een BIC-code aanvragen en testen beginnen met onze betalingspartners”, zegt Koen De Vidts van NewB aan VRT NWS.