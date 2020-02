Vooral buitenlandse auto's kregen waarschuwing na binnenrijden van Gentse lage-emissiezone

6 camera's registreren de nummerplaten van de wagens die Gent binnenrijden. Wie dat deed met een auto die niet aan de voorwaarden beantwoordde kreeg een waarschuwing. Vanaf februari wordt dat een boete. Van de Belgische nummerplaten die geregistreerd werden hield maar een kleine 5 procent zich niet aan de regels. Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) besluit daaruit dat de communicatie rond de LEZ goed gewerkt heeft.

Wie niet in orde was kreeg een waarschuwingsbrief in de bus. Tussen 1 en 24 januari gingen er 6.125 brieven de deur uit.

Buitenlanders

Opvallend was dat er nog veel buitenlanders de LEZ binnenreden terwijl dat niet mocht. "We zetten best veel in om buitenlandse gasten te bereiken via de hotel- en toeristische sector", zegt Tine Heyse. "Het probleem zit bij dagjestoeristen, die zijn moeilijker te bereiken." Daarom krijgen de parkeerautomaten een sticker die aanduidt dat je in een LEZ bent, "zodat de buitenlandse gasten zich op de dag zelf in orde kunnen stellen." Het is mogelijk voor dagjesmensen om een dagvergunning aan te vragen en toch de stad in te mogen met de auto.

Bij de buitenlandse wagens gaat het vooral om Nederlanders, gevolgd door Fransen en Duitsers. In die categorie zitten ook wel heel wat propere wagens, want buitenlandse voertuigen moeten – vervuilend of niet – altijd aangemeld worden. Doen ze dat niet, dan worden die wagens niet herkend en zijn de eigenaars in overtreding.

Boetes

Vanaf 1 februari kan je in Gent een boete krijgen van 150 euro als je de LEZ inrijdt terwijl het niet mag. Er komt een mobiele camera bij die auto's zal registreren, bovenop de 6 vaste camera's die er nu zijn.

Het geld van de boetes is op voorhand al gebruikt om de invoering van de LEZ te bekostigen, legt schepen Heyse uit. "We gebruiken het om slooppremies en mobiliteitsbudgetten mee te betalen. Het is ook de bedoeling dat de LEZ wordt uitgebreid en daar kunnen de inkomsten van de boetes ook voor gebruikt worden."

Europees afspreken

Er zijn in Europa 250 steden met LEZ. Kunnen de regels daarover niet beter Europees afgesproken worden? "We hebben nog geen eenvormig Belgisch systeem", zegt Heyse laconiek. "Het is al goed dat in Vlaanderen de regels in Antwerpen en Gent hetzelfde zijn. Maar eenvormigheid zou voor iedereen makkelijker zijn."

Wil je weten of je auto de stad nog in mag? Dan vind je info op de website van de LEZ.