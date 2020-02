Amerika Kiest: waarom een Amerikaanse president corndogs moet eten in kleine staten als Iowa en New Hampshire

Vandaag vinden de voorverkiezingen plaats in de staat New Hampshire. Net als Iowa vorige week is het een kleine Amerikaanse staat, met relatief weinig inwoners en een weinig diverse bevolking. En toch worden ze elke vier jaar platgelopen door alle presidents­kandidaten. Want ze komen als eersten aan de beurt in een lange reeks voorverkiezingen, die uiteindelijk een presidents­kandidaat opleveren. Hoe gaat het precies in zijn werk en wat is het belang van die eerste staten? Thomas De Graeve legt het uit.