"Waarom zou prins George in een verzonnen wereld niet brutaal uit de hoek mogen komen?"

De stemmen van de animatiefiguren worden vertolkt door Janetti zelf, die George voor zijn rekening zal nemen. Orlando Bloom ("Lord of the Rings", "Troy") zal Harry’s stem zijn, Condola Rashad ("Steel magnolias") die van Meghan. Alan Cumming ("The good wife") zal de stem van de fictieve butler Owen inspreken, Tom Hollander ("Baptiste") die van prins Philip én prins Charles. De serie wordt uitgezonden op HBO Max, de streamingdienst die een geduchte concurrent voor onder meer Netflix wil worden, en in mei in de VS van start zal gaan. Een exacte startdatum voor "The prince" is nog niet gekend.

Sarah Aubrey van HBO Max was alvast tevreden met de samenwerking met Janetti voor dit project: "We zijn zo blij dat we de wereld die Gary op zijn Instagramaccount heeft gecreëerd kunnen overzetten naar televisie, waar kijkers dan kunnen ontdekken wat de volgers van Janetti nu al weten. Namelijk dat George hilarisch is, choquerend uit de hoek kan komen, maar tegelijkertijd ongelooflijk lief oogt. We kunnen niet wachten wat Janetti ervan maakt op een tv-scherm."

"Ik kijk ernaar uit om HBO Max opnieuw een serie te geven over de meedogenloze strijd van een familie om de troon", voegde Janetti er trots aan toe, verwijzend natuurlijk naar het succesvolle "Game of thrones".