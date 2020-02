"Afternoon tea", Rolls Royce en "imperial measures": zal het Britse erfgoed de brexit doorstaan?

De hertogin wil vooral de behoeder zijn van de mooie Britse tradities, van kerstbomen, Harrod's, Fortnum and Mason én van "tea time". "In de 19e eeuw kwam hier de hertogin van Bedford op bezoek. Ze kreeg in de namiddag een suikerdip en toen besloot ze samen met de hertogin van Rutland om de kruiden uit het verre oosten in heet water op te lossen en er koekjes en sandwiches bij te eten. Hun suikerspiegel steeg en meteen was het meest bekende Britse ritueel een feit. En dat ritueel is echt hier uitgevonden, tussen deze muren. "

Maar of die trots over "haar" familieritueel haar politieke keuze bepaalt, daarover laat de Duchess of Rutland zich niet uit. Zeer diplomatisch zegt ze dat ze de zenuwachtigheid van veel mensen over de brexit wel begrijpt, maar dat ze vertrouwt in de beslissing van het volk. "We zullen er het beste van maken."