Zanger Willy Sommers met spoed geopereerd: "Door het oog van de naald gekropen"

Door de onverwachte ingreep kan de zanger dit weekend niet optreden. “Dat is nog nooit eerder in mijn carrière gebeurd, maar dit keer kan ik er echt niet onderuit. Mijn verontschuldigingen daarvoor!”, schrijft Sommers. “Ik ga nu een paar dagen rusten en dan kan ik snel weer het podium op”, voegt Sommers eraan toe.

Het is niet de eerste keer dat Willy Sommers een hartoperatie moest ondergaan. Vier jaar geleden moest hij al eens onder het mes bij Brugada. Toen Sommers last had gekregen van duizeligheid werd bij de dokter vastgesteld dat hij hartritmestoornissen had. Hoewel hij toen met een klein hartje de operatiezaal in ging, verliep de operatie toen ook voorspoedig en stond Sommers na een aantal dagen alweer op de planken.