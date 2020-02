Vandaag is het 2 februari 2020, de ultieme palindroomdag

Palindromen, het zijn leuke dingetjes voor taalliefhebbers en cijferfetisjisten. Wat is een palindroom ook alweer? Dat zijn woorden, zinnen of getallen die je zowel van links naar rechts, als van rechts naar links kan lezen en waarbij ze hetzelfde blijven.

Deze 2e februari is een fraai palindroom, want 02/02/2020 is een zeldzame palindroomdag van 8 cijfers. Het is maar liefst 909 jaar geleden dat er nog eens zo’n palindroomdag is geweest, op 11/11/1111.

Het zal ook nog een poosje duren voor we weer zo’n mooie palindroomdag krijgen. Over 101 jaar wordt het 12/12/2121 en over 1.010 jaren krijgen we 03/03/3030. Daarna zal de mensheid weer 1.010 jaren moeten wachten, tot 04/04/4040.