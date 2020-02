Australische overheid roept voor 72 uur noodtoestand uit in omgeving van hoofdstad Canberra

In de omgeving van de Australische hoofdstad Canberra woedt een oncontroleerbare bosbrand die intussen meer dan 200 vierkante kilometer (20.000 hectare) bestrijkt. De overheid heeft voor het weekend de noodtoestand uitgeroepen. Vooral vandaag lopen inwoners het grootste risico. De wind die aanwakkert, de hitte en de droogte die opnieuw is ingetreden, maken de situatie erg onvoorspelbaar in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium (ACT), het gebied rond Canberra.