Coronavirus drijft China in isolement: vluchten worden geschrapt, internationale bedrijven sluiten kantoren en winkels

De voorbije dagen werden in verschillende landen buiten China (nieuwe) besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In China zelf zijn intussen bijna 12.000 mensen besmet. 259 Chinezen zijn overleden. In 23 andere landen zijn 132 mensen besmet maar buiten China is nog geen enkele patiënt overleden.

Toch nemen verschillende landen en bedrijven het zekere voor het onzekere. Zo maakten de Verenigde Staten bekend dat vanaf zondagavond geen enkele reiziger die de voorbije 14 dagen in China geweest is, het land nog binnen mag.

Wie niet in de VS woont en uit China komt, mag niet binnen. Wie wel in de VS woont en uit China komt, moet eerst 14 dagen in quarantaine verblijven. Ook Australië gaat alle reizigers die uit China komen en niet in Australië wonen, een tijdlang aan de grens tegenhouden.