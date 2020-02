Douane op Zaventem onderschept meer drugs die náár Zuid-Amerika worden gestuurd

“Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig pakketjes zijn die gepost worden in de grensstreek maar eigenlijk afkomstig zijn uit Nederland”, legt de parketwoordvoerder uit. Het gaat dus vermoedelijk om synthetische drugs die in illegale labo’s net over de grens worden gemaakt.

Vercarre voegt eraan toe dat er nog altijd veel meer drugs België binnenkomen dat er drugs het land uit gaan, “maar we merken toch een toename van de export”. Om de nieuwe problematiek aan te pakken, proberen de verschillende politiediensten - de federale politie van Halle-Vilvoorde, Antwerpen en Limburg - zoveel mogelijk samen te werken en informatie uit te wisselen met de douane en de collega’s in Nederland.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: