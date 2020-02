Helena Helmersson is eerste vrouw die kledingketen H&M gaat leiden: wie is ze en welke uitdagingen wachten haar? 

H&M werd opgericht door ondernemer Erling Persson in 1947. Hij opende toen de allereerste winkel in de stad Västerås. Hij pakte uit met een concept dat nieuw was voor die tijd: betaalbare modieuze kleding en snel wisselende collecties.

De winkel heette toen nog "Hennes" ("Van haar" in het Zweeds) en verkocht enkel vrouwenkleding. Dat veranderde in 1968, toen Persson de keten Mauritz overnam, opgericht door Mauritz Widforss. Die verkocht onder meer ook mannenkleding. Voortaan werd het Hennes & Mauritz (H&M).

De keten groeide stelselmatig en onder de leiding van zoon Stefan Persson kwamen er in de jaren 80 en 90 winkels over heel Europa en grote mediacampagnes met supermodellen. Later volgde ook de rest van de wereld en succesvolle samenwerkingen met bekende modeontwerpers. Het bedrijf telt meer dan 130.000 werknemers in ruim 60 landen en moet in de sector enkel Inditex, de groep achter Zara, laten voorgaan.