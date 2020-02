Ervaring, consensusfiguur en in het midden van het bed: waarom de koning Koen Geens (CD&V) het veld instuurt

Maar de koning heeft dus verrast. "Sommigen wijzen naar de kabinetschef van de koning, Vincent Houssiau. Dat is de ex-kabinetschef van Geens. Ik hoor ook dat het Paleis vreesde dat Bart De Wever hoe dan ook niet zou slagen, dat hij van de PS alleen maar een rondje zou mogen draaien."

"Voor Geens pleit zijn ervaring. Hij heeft meer ervaring dan neofiet Joachim Coens die nog maar pas CD&V-voorzitter is. Geens heeft ook het voordeel dat hij niet controversieel is bij de andere partijen, hij is een consensusfiguur. Bovendien is het een CD&V-politicus, ook een voordeel. CD&V is namelijk een centrumpartij, ligt in het midden van het bed. Geens bevindt zich zo tussen N-VA en PS en kan op die manier makkelijker de spil zijn van een coalitievorming."