Het is dit jaar 250 jaar geleden dat de Duitse componist Ludwig van Beethoven is geboren. Een heel jaar lang wordt de componist herdacht op de muziekzender Klara. Ludwig van Beethoven (1770-1827) was een bijzonder veelzijdige componist. Hij componeerde onder meer symfonieën, sonates en een vioolconcerto. Bovendien kwam de grootvader van Ludwig van Beethoven uit Mechelen.