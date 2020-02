"Koningin van de suspense" Mary Higgins Clark (92) overleden

Clark werd geboren in de Bronx in New York op 24 december 1927. Ze was de dochter van Ierse immigranten. Ze raakte naar eigen zeggen al op haar 7 jaar besmet met het schrijfvirus. Toen ze 10 was, stierf haar vader aan de gevolgen van een hartaanval. Haar moeder moest alleen verder met drie kinderen, waardoor Mary al op erg jonge leeftijd aan het werk moest, onder meer als telefoniste in een hotel. Op haar twintigste trouwde ze en werd ze stewardess voor Pan Am. Op haar 35e verloor ze haar man, ook al door een hartaanval. Ze bleef achter met vijf kinderen.



Clark bleef dromen van een leven als schrijfster. Haar werk over het leven van George Washington werd geen succes, maar met "Waar zijn de kinderen?" was het in 1975 wel prijs. "Verbinding verbroken" uit 1977 maakte haar miljonair. Op haar vijftigste haalde Mary Higgins Clark haar eerste universitaire diploma aan de universiteit van Fordham in New York, waar ze filosofie studeerde. In 2000 begon ze samen met haar dochter Carol boeken te schrijven.