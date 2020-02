Meanders worden opnieuw aangesloten op de Demer

De voorbereidende werken starten volgende week aan het kasteel van Nieuwland in Betekom, deelgemeente van Begijnendijk. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) leverde in oktober vorig jaar de omgevingsvergunning af voor deze werken. Tegen juni 2020 moeten vijf afgesneden bochten op het grondgebied van de Vlaams-Brabantse gemeenten Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar opnieuw aansluiten op de Demer.

De werken kaderen in het Sigmaproject voor de Demervallei. De bochten geven extra stroomruimte aan de rivier. Dat is een troef om hoge waterpeilen en dus mogelijke overstromingen op te vangen. De meanders hebben ook een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het project een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering. De eerste meander nabij Scherpenheuvel-Zichem en Diest werd in april vorig jaar opnieuw aangesloten op de Demer.

"Het Sigmaplan moet Vlaanderen beter beveiligen tegen wateroverlast", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). "Het maatschappelijk belang van deze werken is groter, omdat het project ook bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit en de belevingswaarde van de Demervallei."