Ook Polen koopt tientallen F-35 gevechtsvliegtuigen

De deal werd gesloten voor 4,6 miljard dollar (4,15 miljard euro). De Poolse premier Morawiecki wees erop dat Polen nog steeds gedeeltelijk afhankelijk is van Russische gevechtsvliegtuigen, maar dat het zijn luchtmacht wil moderniseren als volwaardig en betrouwbaar NAVO-lid.

De eerste F-35’s voor Polen zullen in de Verenigde Staten worden gestationeerd om de Poolse piloten op te leiden, en zullen vanaf 2026 in Polen geleverd worden. Ons land koos in 2018 voor de F-35 als opvolger voor de F-16. Ons land koopt 34 toestellen aan.