Ruim 38 meter groot (zonder hoed): dit is de grootste sneeuwpop ter wereld

De grootste sneeuwpop die ooit is gemaakt, staat op dit moment in het Oostenrijkse dorpje Donnersbachwald. Een beëdigd expert van het Guinness Book of Records heeft vastgesteld dat het sneeuwbouwwerk 38,04 meter hoog is. Vlak voor de meting waren er volgens de Oostenrijkse media met een kraan nog de laatste tientallen centimeter opgestapeld.