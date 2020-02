Netflix-serie "The crown" eindigt eerder dan gepland, Imelda Staunton wordt de laatste Queen

Het derde seizoen eindigde in 1977. In het volgende, dat wellicht eind dit jaar uitkomt, maken onder meer prinses Diana en Margaret Thatcher hun opwachting. Het laatste seizoen zal afronden in 2003 en zal dus de woelige periode in de jaren 90 na de dood van Diana bevatten.

Maar de meest recente gebeurtenissen, zoals de beschuldigingen tegen prins Andrew in de zaak rond miljardair en kindermisbruiker Jeffrey Epstein en het (gedeeltelijke) vertrek van prins Harry en Meghan Markle uit de koninklijke familie, zullen dus niet te zien zijn in "The crown".