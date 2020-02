Vranckx: Carnival wars

Het is binnenkort weer carnaval in Sao Paulo in Brazilië. Vorig jaar was er tijdens de festiviteiten veel protest van de Braziliaanse LGBT-gemeenschap. De gemeenschap vreest nog meer voor hun rechten sinds president Jair Bolsonaro aan de macht is. Bij zijn intrede als president in januari 2019 maakte hij duidelijk dat de LGBT-gemeenschap niet gewenst is in Brazilië en hij noemde zichzelf een trotse homofoob. Reporter Seyi Rhodes sprak er met vertegenwoordigers van beide kampen.